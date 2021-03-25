Обнажила точеные бедра: Подольская в черном боди устроила соблазнительные танцы в бассейне

Наталья Подольская уже длительное время счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Певица успевает не только строить карьеру, но и подогревать семейный очаг. Пара воспитывает сына Артемия, которому пять лет. А пять месяцев назад артистка родила второго сына — Ивана. Примечательно, что девушка сразу стала пытаться вернуться в форму. Если сначала она жаловалась на неудачу, то уже ближе к весне похвасталась стройной фигурой.

Подольская смогла усидеть дома всего несколько месяцев. Она не скрывает, что жить не может без сцены. Уже в конце февраля певица стала ездить на съемки, а потом даже выступила вместе с мужем, показав семейную идиллию. После рождения ребенка она много сил и эмоций перенесла в творчество. Как оказалось, Наталья готовит новый клип для фанатов.

25 марта девушка отправилась на съемки, которые оказались очень пикантными. На кадрах жена Преснякова позировала в черном боди. Наряд оголил ее стройные ноги и точеные бедра, а также подчеркнул талию. Певица намочила волосы и стала соблазнительно танцевать в надувном бассейне с водой, виляя округлостями фигуры.

Позже Подольская предстала в новом образе. Ей заплели африканские косы с искусственными локонами, сделав высокий пучок. Она также облачилась в белоснежное нижнее белье, дополнив лук золотым поясом и колье. Звезда похвасталась своей постройневшей фигурой.

«Добрый вечер, дамы и господа», — заявила она.

Поклонники были поражены тому, как похорошела 38-летняя певица. Многие одарили молодую маму комплиментами. «Красотка! Я вот не решилась так заплести ни себя, ни дочь, хотя на Карибах это актуально», «Образ шикарный! А я всегда говорю: женщина — талантливая актриса от природы! Может добиться любого образа и создать настроение», «Какая красоточка», «А Володя одобрил? Ты же почти голая», — прокомментировали пост подписчики.

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