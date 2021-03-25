«Ох, вся влажная»: обнаженная Агата Муцениеце изящно прикрыла соблазнительные формы полотенцем

Агата Муцениеце раньше большую часть времени посвящала детям. Однако после развода с Павлом Прилучным, карьера девушки пошла в гору. Она теперь все чаще снимается в новых проектах, ведет шоу «Голос. Дети» с Дмитрием Нагиевым и появляется на кинопремьерах. Более того, поклонники отмечают, что она стала более женственной.

Еще до Нового года Агата сменила имидж. Она покрасила волосы и нарастила длинные локоны. Теперь актриса старается чаще носить платья, а на съемках ее можно увидеть даже на шпильках. Все чаще девушка оголяется на камеру. Она занимается утренней пробежкой, поэтому порой радуется результатами своих стараний. Так, 25 марта Муцениеце увиделась с подругами и посетила баню. Она не устояла и сняла смелое видео.

На кадрах актриса предстала обнаженной. Сразу после парной она прикрыла соблазнительные формы полотенцем. При этом Агата блеснула округлой грудью с пикантной родинкой. Ее волосы были влажными.

«Ты горишь как огонь, а у меня агония! Горячие телочки! Что она не поняла?» — томно произнесла девушка.

Поклонники восхитились фигурой 32-летней Муцениеце. Она получила множество комплиментов:

«Вот это вид», «Такая ложбинка, закачаешься», «Ох, какая стала!», «Да, Пашу дразнишь?, «Ох, вся влажная», «Стеснение пропало», «Агония это точно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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