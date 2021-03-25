СМИ: Аршавин подарил скандальную питерскую квартиру маме еще до свадьбы с Казьминой

У жены футболиста изначально не было на эту недвижимость никаких прав.

Скандал с шикарной квартирой в петербурский Коломнягах, из которой мать Андрея Аршавина выселяет свою бывшую невестку Алису Казьмину с детьми, утихнет еще не скоро. И похоже, что у второй жены спортсмена нет никаких шансов — журналисты установили, что мужчина переписал эту недвижимость на мать еще до того, как женился.

ФАН опубликовало документы, согласно которым, дарение 4-уровневой квартиры родительнице юридически произошло в апреле 2015 года — практический сразу после покупки в феврале. Брак Аршавин с Казьминой заключили уже в 2016-м, а значит, вторая семья спортсмена с самого начала жила на маминой территории.

Ранее Алиса Казьмина дала разгромное интервью Андрею Малахову и его программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Бывшая жена футболиста винит Аршавина во всех своих бедах. Напомним, что у Алисы серьезные проблемы со здоровьем. Она находится в больнице. А не так давно перенесла медикаментозную кому.

Смотрите также: