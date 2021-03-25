Еще одна должность: принц Гарри устроился на вторую работу

Накануне стало известно, что принц Гарри получил новую должность. Он будет руководить стартапом по карьерному коучингу и психическому здоровью в BetterUp. Но сотрудников у него в подчинении не будет. В офис, который расположен в Сан-Франциско, герцог будет наведываться лишь изредка – на общие собрания. Спустя всего день, Гарри получил еще одну должность.

Как пишет People, британский принц теперь в составе комиссии Аспенского института по борьбе с дезинформацией. Коллегами Гарри стали шахматист Гарри Каспаров, экс-замдиректора национальной разведки США Сью Гордон и другие. Примечательно, что герцог Сассекский приглашен в комиссию как основатель фонда Archewell.

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Напомним, в апреле прошлого года Меган Маркл и принц Гарри отказались от исполнения королевских обязанностей и заявили о своей финансовой независимости. В августе они подписали многомиллионный договор с Netflix.

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