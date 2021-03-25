«Я бы испугался»: Дробыша спросили о «драке» с Киркоровым на «Евровидении»

Несколько лет назад оба музыканта повезли на конкурс Дмитрия Колдуна и якобы повздорили там.

В 2007 году певец Дмитрий Колдун представлял Белоруссию в конкурсе «Евровидение» и занял тогда рекордное для своей страны 6 место. Вместе с молодым артистом в качестве продюсеров поехали Виктор Дробыш и Филипп Киркоров, однако это мероприятие закончилось конфликтом двух титанов российского шоу-бизнеса. В прессе даже ходили слухи, что дошло до рукоприкладства.

В свежем выпуске YouTube-шоу «Алена, блин!» Дробыша напрямую спросили, была ли драка.

«С Филиппом? Это невозможно. У нас разная весовая категория, он в то время полненький был. Я бы испугался, — пошутил известный продюсер, а затем продолжил серьезно. — Это, на самом деле, грустная история, очень печальная. Это, наверное, самая печальная история моей творческой жизни».

Ко всему прочему, Дробыш вспомнил, как Колдуну посчастливилось спеть вместе с легендарной группой Scorpions. Позже продюсер договорился, чтобы молодой певец «разогревал» зарубежных рокеров в их масштабном туре по России. Но тут вдруг появился Киркоров и переманил молодого певца в «попсу». Филипп же продвинул Колдуна на «Евровидение» и сделал для этого проекта очень много, но в итоге роковое будущее для Дмитрия оказалось закрыто. Дробыш до сих пор считает это большим упущением.

«Мне кажется, из-за этого проиграл только Колдун. Он не стал большим поп-певцом, хоть и очень талантлив. Если бы вы знали, какие у него, мне кажется, были перспективы… Мне жалко от того, что сейчас с ним происходит. Он поет, но это не тот Колдун, который мог быть», — объяснил причину своего негодования композитор.

Ну а стычки с Киркоровым, по его словам, были лишь на страницах прессы.

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