«Мой ангел»: Анастасия Стриженова показала подросшего красавчика-сына с рыжими кудряшками

Петр Петрович становится все больше похож на деда.

Старшая дочь популярных телеведущих Екатерины и Александра Стриженовых Анастасия в Instagram поделилась фотографией своего красавчика-сына Петра. На кадре двухлетний мальчик сидит за столом. Обращает внимание ее пышная шевелюра с рыжими кудряшками.

«Мой ангел», — кратко подписала фотографию Анастасия Стриженова. «Он очень становится похож на своего знаменитого дедушку», «Действительно — словно ангел», «Какой же все-таки он прекрасный мальчик. Ваш любимый Петя Петрович», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у четы Стриженовых две дочери. Кроме Анастасии, есть еще Саша. Она на 12 лет младше сестренки. Анастасия Стриженова уже много лет живет в Америке в Нью-Йорке. В 2013 году она вышла замуж за финансиста Петра Грищенко.

Добавим, что уже 3 апреля у Пети Петровича день рождения. Ему исполнится три годика.

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