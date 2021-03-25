Подчеркнула талию: Алсу в джинсах с высокой посадкой и лонгсливе отметилась на работе

Певица появилась в звукозаписывающей студии в компании знаменитого продюсера и автора хитов Димы Билана, Светланы Лободы и других звезд.

Алсу не так давно отметила годовщину со дня свадьбы. Она счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым уже 15 лет. За это время они успели стать крепкой семьей и обзавестись тремя детьми. У пары подрастают дочки Микелла и Сафина, а также сын Рафаэль. Примечательно, что певица не только успешно продолжает строить карьеру на сцене, заботиться о наследниках и при этом всегда выглядит безупречно.

В свои 37 лет Алсу может похвастаться точеной фигурой. Более того, она очень молодо выглядит, поэтому ее часто сравнивают с дочками и отмечают ее идеальную гладкую кожу. Артистка также умело подбирает себе образы, чтобы быть в тренде. За время пандемии она еще больше сблизилась с дочками и стала чаще одеваться в молодежном стиле. Теперь девушку все чаще можно увидеть не в вечерних платьях, а ультрамодных костюмах.

Накануне Алсу пришла в звукозаписывающую студию, где предстала в белых джинсах с высокой посадкой и широким поясом. Черный лонгслив с рваными рукавами дополнили кэжуал образ. Позировала звезда в компании продюсера и автора хитов Светланы Лободы, Димы Билана, Аллы Пугачевой и других селебрити Денисом Ковальски.

«Скоро новый, очень крутой трек! Кто ждет?» — объявила певица.

Поклонники восхитились не только нарядом Алсу, но и новостью о скором выходе песни:

«Здорово, что вновь в работе!», «Суперская новость», «Какая талия», «Самая красивая мамочка», «Ну как так можно выглядеть в 37 лет?», «Роскошная женщина», «Обожаю ваш стиль», — прокомментировали пост подписчики.

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