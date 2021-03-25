«Прожить на такие деньги в Москве невозможно»: Шифрин озвучил размер своей пенсии

Артист даже подумал о том, что не стоило отказываться от звания, которое дает прибавку к выплате.

25 марта известному юмористу Ефиму Шифрину исполнилось 65 лет. В праздничном интервью артист признался, что уже пять лет получает пенсию и озвучил ее размер — 13 тысяч рублей.

По словам мужчины, эти выплаты копятся на его книжке и идут в счет общих трат звезды.

«Прожить на такие деньги, понятное дело, в Москве невозможно. Но тут я еще лукавлю: 13 тысяч — это потому, что я работающий пенсионер. Если б не работал, получал бы больше. А, если бы не отнекивался в свое время от звания, то имел бы еще 30 тысяч в месяц», — рассказал Шифрин изданию StarHit.

Напомним, что в свое время юморист открестился от званий народного и заслуженного артиста, посчитав их атрибутами советского прошлого. Мужчине хотелось быть, как западные звезды, которые меряются наградами, а не званиями.

«Поэтому, когда Театр Эстрады предложил мне подать на звание, замахал руками и сказал: «Нет!» — вспомнил Шифрин. — Зная, что в будущем к нему прилагаются 30 тысяч, может быть, еще и подумал бы».

Журналисты спросили у комика, не может ли он сейчас переиграть ситуацию и согласиться на звание. Мужчина ответил, что для этого уже поздно: стыдно быть заслуженным тому, у кого уже ученики народные.

Шифрин добавил, что достаточно зарабатывает на своих проектах, чтобы вести достойный образ жизни и помогать близким, но не шикует. Он также подчеркнул, что ради денег не пойдет на ток-шоу рассказывать про измены и не согласится на корпоративы.

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