«Похожи мы с Багратом?»: Маргарита Симоньян показала свое милое детское фото

На кадре ей примерно десять лет.

Известная российская журналистка Маргарита Симоньян в Instagram опубликовала свою детскую фотографию. На снимке ей примерно десять лет. Звезда на кадре, надо признать, невероятная очаровашка и красавица. Также она разместила фото своего сына Баграта от телеведущего Тиграна Кеосаяна.

«Похожи мы с Багратом? Мамин сын». Маргарита Симоньян

«Однозначно Баграт — мамин сын. Счастья вам и вашей семье», «Я думал, что на фотографиях один ребенок. Очень сильно он на вас похож», «Естественно Баграт на вас похож. Было бы удивительно, если бы было по-другому», — отметил в комментариях пользователи.

Напомним, что с 2012 года Маргарита Симоньян живет в гражданском браке с Тиграном Кеосаяном. У них трое общих детей. Дочь Марьяна родилась в 2013 году. Сын Баграт появился на свет в сентябре 2014 года.

Наконец, в октябре 2019 года на свет появился их третий общий ребенок — дочь Маро. Ранее Маргарита Симоньян рассказывала, что ее дети Марьяна и Баграт говорят на пяти языках: русском, армянском, английском, французском и китайском.

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