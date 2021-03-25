«Оу! Даже Брежнева позавидует»: Маша Горбань в бикини «скромно» оголила крепкий «орешек»

Маша Горбань поделилась с поклонниками в Instagram сексапильным снимком на пляже. Экранная «жена» Дмитрия Нагиева примерила белоснежный купальник, который не скрывал пленительной стройной фигурки актрисы. Мария так отставила ножку, что ее наливной «персик» привлек все внимание фанатов. Многие сошлись во мнении, что Горбань позавидовала бы и Вера Брежнева, которую не раз признавали одной из самых привлекательных певиц отечественной эстрады.

К слову, сама поп-дива к таким званиям относится скептически. По словам артистки, она как и любая другая женщина, у которой есть муж и дети, дома ведет хозяйство, ходит по магазинам и покупает продукты. Правда, стоять у плиты Вера не любит. Блюдами домашней кухни семью чаще всего балует музыкальный продюсер Константин Меладзе.

Что ж с фигурой у Брежневой все в полном порядка, как собственно и у Маши Горбань. Стоит только посмотреть на ее свежие снимки в микроблоге. Актриса успела покрыться бронзовым загаром, однако поклонники подметили, что у Марии есть и белые местечки на теле от бикини.

Актрисе то и дело приписывают бурный роман с Дмитрием Нагиевым. Однако сам Маша не так давно сыграла свадьбу с возлюбленным Кириллом Зоткиным.

«Срамота! Нагиева дразнишь?», «Ого-го! Машенька, шикарно выглядите», «Животик такой подтянутый, а мы думали вы ждете малыша!! Раз свадьбу сыграли», «Любимая детка», «Ткань купальника так и льнет к телу», «Жаркая!», «Обожаю эту куколку! Секси», «Такая стройная», «Как вам удается поддерживать себя в такой форме?! Неужто массажи?!», «Словно съела все молодильные яблочки», «Орешек такой крепкий!», «Оу! Даже Брежнева позавидует», — пишут фолловеры.

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