В бикини телесного оттенка: Ирина Шейк показала, как выглядела в 20 лет

Звезда опубликовала снимок, который был сделан в 2006 году.

Российская супермодель Ирина Шейк в Instagram показала, как выглядела в двадцатилетнем возрасте. Она опубликовала фотографию, которая была сделана в 2006 году. На снимке можно увидеть русскую красавицу в бикини телесного оттенка.

«2006 год», — кратко подписала она красивую фотографию.

«Вы просто королева», «Красоткой Ирина была с самого детства», «Какое у вас на этом кадре детское личико», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ирина Шейк (Шайхлисламова) родилась в небольшом городке Еманжелинск, который находится в Челябинской области. Первым ее успехом стала победа на конкурсе «Супермодель-2004» в Челябинске. Именно там ее заметил скаут другой российской супермодели Натальи Водяновой Гия Джикидзе.

Через год об Ирине Шейк уже начали говорить в европейских странах, куда она отправилась по контракту на работу. В 2007 году Ирина стала лицом итальянского бренда нижнего белья Intimissimi. С этой компанией, кстати, она сотрудничает по сегодняшний день.

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