«Красотка нереальная!»: невестка Орбакайте в секси-боди приспустила штаны на бедра

Алена Краснова позировала на парковке. Все внимание фанатов модели было приковано к ее стройной фигурке.

Алена Краснова на личной страничке микроблога поделилась свежим снимком, который был сделан в Майами. В качестве локации молодая жена 29-летнего Никиты Преснякова выбрала парковку. Однако все внимание поклонников модели было приковано к ее стройной фигурке. Невестка Орбакайте примерила сексапильное лимонное боди, ткань которого так и льнула к соблазнительным формам Алены. Ко всему прочему, девушка приспустила штаны на бедра, засветив идеальный загар. Выглядит Краснова просто восхитительно!

К слову, Алена и Никита не спешат обзаводиться наследниками. Сам Пресняков в беседе с Лерой Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» признался, что сначала им бы хотелось встать на ноги. Еще учась в Штатах внук Примадонна научился рассчитывать только на себя. Он находил себе небольшие подработки, чтобы иметь карманные деньги и не зависеть от семьи в этом плане.

«Ну, какая же классная Алена», «Никите с вами очень повезло», «Алена, красотка нереальная!!», «Почти Хейли», «Какая же красивая! И ведь среди всех невест не торопится стать мамой!! Вы очень умная!! Прям классная!», «Самоизоляция на фигуре совсем не сказалась!! Бег помог?!», «Шикарная», «Фигурка загляденье», «Вау! Милашка», — пишут фолловеры.

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