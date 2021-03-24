Минус 115 килограммов: Максим Фадеев впечатлил своей новой фигурой

Продюсер продолжает худеть и, судя по всему, на текущих результатах останавливаться вовсе не намерен.

Продюсер Максим Фадеев в Instagram в очередной раз похвастался своей фигурой. На снимке с трудом можно узнать того грузного мужчину, каким он был еще год назад, когда его вес переваливал за 200 килограммов.

Отметим, что за последнее время он похудел вполовину на 115 килограммов и, судя по всему, на таких впечатляющих результатах останавливаться вовсе не намерен, пишет 7days.ru.

«Всем мир! Часто вижу, как ругают Россию. Говорят, что она такая-сякая. Я хочу вам сказать, прожив 16 лет за границей в разных странах Европы, Россия самая прекрасная и любимая. Я так люблю Россию со всеми ее минусами и плюсами. За все!» Максим Фадеев

«Максим, вы скоро испаритесь», «Великолепно выглядите», «Спасибо вам за добрые слова о нашей родине», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Максим Фадеев — один из самых известных российских продюсеров. При этом не со всеми звездами у него хорошие отношения. К примеру, он уже много лет не общается с не менее звездным продюсером и композитором Игорем Крутым.

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