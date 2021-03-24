Счастлива в Лос-Анджелесе: как выглядит 47-летняя звезда фильма «Вор» Екатерина Редникова

Актриса уже много лет назад уехала жить в Америку.

Шоумен Николай Фоменко в Instagram поделился кадрами, на которых запечатлен со своей давней подругой актрисой Екатериной Редниковой. Она последние годы живет в Лос-Анджелесе в своем особняке. Он поделился забавной записью из дома звезды. Оказывается, она до сих пор не убрала в доме елку.

«Я в Лос-Анджелесе. Аккуратненько заехал в гости к Катюше. А дела у нее — вот так». На улице 26 градусов. А тут как бы случайно елочка. Действительно, что ее убирать-то. Все в рабочем состоянии. Не стареют душой ветераны». Николай Фоменко

«Весело и классно получилось», «Просто класс. Вы всегда на позитиве», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Екатерина Редникова, которой сейчас 47 лет, получила известность благодаря роли горничной Насти в фильме Алексея Сахарова «Барышня-крестьянка». Широкая популярность к ней пришла в 1997 году, когда на экраны вышел фильм Павла Чухрая «Вор». Эта картина даже была номинирована на «Оскар». В 2008 году актриса вышла замуж за продюсера Сергея Конова. Через четыре года в Лос-Анджелесе, куда она уехала, актриса родила сына Лавра.

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