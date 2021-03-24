«Ты уже взрослый, пора на работу»: Меньщиков поздравил повзрослевшего сына с днем рождения

Шоумен и бывший участник проекта «Дом-2» Степан Меньщиков в Instagram тепло и оригинально поздравил с днем рождения своего сына Ваню. Ему исполнилось уже восемь лет. На кадре можно увидеть повзрослевшего мальчика, который растет не по дням, а по часам.

«С Днем рождения, мой дорогой сын Ваня! Ты уже взрослый, пора на работу! Мы счастливы». Степан Меньщиков

«Какой красавец у вас сынок. Счастья ему и побольше верных друзей», «Успехов, позитива и здоровья этому красивому мальчику», «Примите наши поздравления», «Степа, уважаем тебя, потому что ты так сильно любишь Ваню», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что наследника Степану Меньщикову в 2013 году подарила бывшая участница «Дома-2» Евгения Шамаева. Через несколько лет выяснилось, что Меньщиков вовсе не биологический отец ребенка. Впрочем, он всегда заботился о нем, как о своем, чем вызывает, конечно, огромное уважение.

Между тем у них с Шамаевой есть еще и совместная дочь Варвара. Сейчас шоумен счастлив в браке с Ангелиной Монах. У них подрастает наследница Степания.

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