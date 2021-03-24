«Ах, какие изящные щиколотки»: 43-летняя Климова в халате на голое тело засветила упругие бедра

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» позировала на террасе во время завтрака.

Екатерина Климова то и дело дразнит поклонников соблазнительными снимками в бикини, чулках с подвязками и тонких сорочках с кружевом. На одном из отпускных фото актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» предстала в банном махровом халатике на голое тело. Экс-возлюбленная Гелы Месхи засветила стройные ножки и упругие бедра, чуть распахнув свое утреннее одеяние.

При этом изящную щиколотку актрисы украшал золотой браслет. Климова нежилась на солнышке удобно расположившись на террасе. Актриса позавтракала свежей выпечкой — круассанами, фруктами и свежевыжатым соком. Климова предстала на пикантном снимке без макияжа, подчеркнув свою природную красоту.

«Как можно быть такой шикарной», «Ножки просто загляденье», «Ах, какие изящные щиколотки», «А браслетик на ноге для танца живота?!», «Прям как цыганочка!», «Месхи обомлел!», «И куда вообще бывшие ваши смотрят», «Месхи и Петренко лишились дара речи», «Месхи, одумайся! », «Какая прелестница!», «Само очарование», «Вах! Месхи бы не устоял», — пишут фолловеры.

Смотрите также: