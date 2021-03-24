«Всем ржать!»: Солнцев поделился архивным фото страстного поцелуя Баскова и Волочковой

Несколько лет назад у звезд был бурный роман, который, впрочем, свадьбой так и не завершился.

Шоумен и бывший участник скандальной телестройки «Дом-2» Рустам Солнцев в Instagram разместил архивный кадр, на котором в едином поцелуе слились балерина Анастасия Волочкова и «золотой голос России» Николай Басков.

«Всем ржать!» — подписал кадр Рустам Солнцев. «Обменялись энергетикой», «Кто хочет быстро похудеть вешайте это фото на холодильник», «У меня просто челюсть упала от такого страстного поцелуя», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что у Анастасии Волочковой и Николая Баскова несколько лет назад был бурный роман. Они, к примеру, вместе отдыхали на Мальдивах. Правда, до свадьбы в этом союзе дело так и не дошло. Позже балерина начала новые отношения с мужчиной, которого она больше года не показывала публике. Сейчас у нее уже новый избранник. Его лицо она также скрывает от общественности.

Что касается Баскова, то он так и не встретил до сих пор свою любовь. При этом музыкант не раз подчеркивал, что хотел бы создать крепкую семью.

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