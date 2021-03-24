«Мой Ромео!»: Ягудин в платье с открытыми плечами поздравил Маринина с днем рождения

Олимпийский чемпион посмеялся над коллегой и над самим собой.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в Instagram поздравил с 44-летием своего друга фигуриста Максима Маринина. Он опубликовал кадр, на котором прижимается к олимпийскому чемпиону в парном катании. При этом на Ягудине можно увидеть платье с открытыми плечами. Он наложил на снимок жены фигуристки Татьяны Тотьмяниной свою физиономию.

«Мой Ромео!» Максим. Живи долго и счастливо. С днем рождения». Алексей Ягудин

«Алексей, вы на свою жену Татьяну становитесь похожи», «Не перестаю удивляться Ягудину. Он такой выдумщик», «Очень изящные руки и шея. Ну вы даете, конечно», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Максим Маринин выиграл олимпийские игры в итальянском Турине в парном фигурном катании, выступая вместе с фигуристкой Татьяной Тотьмяниной. Фигуристка и сейчас нередко выступает на различных шоу с Максимом Марининым, который является большим другом семьи.

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