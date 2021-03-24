Королевские «фишки»: Миддлтон предпочитает вещи из масс-маркета, а Маркл - брюки
Видео
РазГРОМный обзор: кто из звезд злоупотребляет фотошопом
Видео

«Когда уже они выйдут?»: появился редкий кадр с Татьяной Кравченко со съемок «Сватов-7»

Многие поклонники сериала с нетерпением ждут выхода новых серий.

«Когда уже они выйдут?»: появился редкий кадр с Татьяной Кравченко со съемок «Сватов-7»
Татьяна Кравченко. Фото: Globallookpress.com

На фанатской страничке актрисы Татьяны Кравченко в Instagram появился редкий кадр, который был сделан во время съемок седьмой части сериала. На фотографии звезда сидит с одним из поклонников на стульчике и улыбается. В руке она держит зонтик.

«Ждем с нетерпением седьмых «Сватов», «Когда уже они выйдут?», «Татьяна, как всегда обворожительна и прекрасна. Наша любимая актриса», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что актеры, скорее всего, вернутся к продолжению работы над седьмыми «Сватами» летом нынешнего года. Об этом, в частности, ранее говорил актер Федор Добронравов. Пи этом точных сроков пока никто сказать не может.

Заметим, что на данный момент отснята только часть материала «Сваты-7». Все планы режиссерской группе год назад порушила пандемия. Сериал должен был выйти на экраны уже в начале 2021 года, но теперь совершенно неясно, когда его все-таки увидят зрители на телеэкранах.

Смотрите также: 

Тэги

Новости googleСериал "Сваты-7"Татьяна КравченкоФедор ДобронравовФедор Добронравов последние новости