«Когда уже они выйдут?»: появился редкий кадр с Татьяной Кравченко со съемок «Сватов-7»

На фанатской страничке актрисы Татьяны Кравченко в Instagram появился редкий кадр, который был сделан во время съемок седьмой части сериала. На фотографии звезда сидит с одним из поклонников на стульчике и улыбается. В руке она держит зонтик.

«Ждем с нетерпением седьмых «Сватов», «Когда уже они выйдут?», «Татьяна, как всегда обворожительна и прекрасна. Наша любимая актриса», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что актеры, скорее всего, вернутся к продолжению работы над седьмыми «Сватами» летом нынешнего года. Об этом, в частности, ранее говорил актер Федор Добронравов. Пи этом точных сроков пока никто сказать не может.

Заметим, что на данный момент отснята только часть материала «Сваты-7». Все планы режиссерской группе год назад порушила пандемия. Сериал должен был выйти на экраны уже в начале 2021 года, но теперь совершенно неясно, когда его все-таки увидят зрители на телеэкранах.

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