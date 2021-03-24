В коротких шортиках на травке: Пугачеву на архивных фото засняли с молодым фаворитом Челобановым

Одна из поклонниц творчества Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Мария Баскова поделилась фотографиями звезды из начала девяностых годов. Они были сделаны на обычную «мыльницу». На кадрах яркая исполнительница запечатлена рядом со своим тогдашним молодым фаворитом музыкантом Сергеем Челобановым перед концертом в Харькове.

«Я чуть не умерла от страха, когда это снимала. В 1991 на гастролях в Харькове мы пробрались на стадион задолго до концерта. Аллы еще не было, музыканты возились с аппаратурой и попросили нас помочь зашить сетку-шторку, покрывающую динамики. Мы обрадовались, что у нас есть хотя бы какое-то основание находиться на сцене». Мария Баскова

Как отметила Баскова, в тот день Примадонна пошла с милым позагорать на травке и покурить. Она сняла кофточку, постелила и легла на нее. На кадрах действительно можно увидеть, как певица лежит на травке в коротких шортиках.

Напомним, что роман с Челобановым у исполнительницы оказался недолгим. Он был в те годы еще и женат. Мужчина баловался запрещенными препаратами. Примадонна вскоре избавилась от него, сообщает «Комсомольская правда».

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