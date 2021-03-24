Назначение: Елизавета II доверила принцу Уильяму новые обязанности

Это случилось еще в прошлом году, но приступить к ним герцог Кембриджский не смог из-за пандемии.

Старший сын принца Чарльза и покойной принцессы Дианы – Уильям является вторым в очереди на британский престол. Пока он исполняет роль герцога Кембриджского, но в прошлом году к этому статусу добавился еще один. Правда, приступить к нему Уильям не смог – помешала пандемия.

Как пишет Express, внук королевы в скором времени приступит к обязанностям верховного комиссара генеральной Ассамблеи церкви Шотландии. Назначение является особенным уже потому, что его можно получить за особые заслуги перед обществом.

В прошлом году съезд Ассамблеи был запланирован на май, но впервые за всю историю был отменен из-за коронавируса. В каких числах он пройдет в этом году – пока неизвестно.

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