В знак благодарности: Елизавета II отправила цветы и записку медикам

В середине февраля принц Филипп попал в больницу. Сначала 99-летнего герцога Эдинбургского лечили от инфекции в больнице короля Эдуарда VII, а затем его перевели в госпиталь Святого Варфоломея, где сделали операцию на сердце. Несколько дней назад мужа королевы выписали, и он вернулся в Виндзорский замок. По словам инсайдеров, герцог пребывает в хорошем настроении.

В знак благодарности Елизавета II отправила в госпиталь цветы и записку. Об этом сообщается в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram.

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Напомним, 10 июня принцу Филиппу исполнится 100 лет. также в этом году свой юбилей отметит и Елизавета II — в апреле ее будут поздравлять с 95-летием. В браке супруги более 70 лет.

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