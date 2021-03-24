Внучка королевы: принцесса Евгения отмечает свой день рождения

Внучка Елизаветы II и принца Филиппа — принцесса Евгения — отмечает свой 31-й день рождения. Буквально месяц назад, 9 февраля, она впервые стала мамой. Шестая внучка королевы и дочь принца Эндрю родила мальчика в клинике Портленда. Там же, где и рожала Меган Маркл.

Напомним, Евгения является директором лондонского филиала галереи современного искусства Hauser & Wirth. Два года она проходила стажировку в Нью-Йорке для того, чтобы получить эту должность.

Самые теплые отношения из всех членов королевской семьи у Евгении — с принцем Гарри. Практически все детство они провели вместе и теперь, когда герцог Сассекский улетел жить в США, девушка очень скучает по брату. Об этом пишет Hello!.

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