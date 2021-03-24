Руководитель без сотрудников: принц Гарри устроился на работу

Весной прошлого года принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от королевских обязанностей, заявив, что сами себе обеспечат финансовое благополучие. Уже в августе супруги подписали многомиллионный контракт с Netflix на создание документальных фильмов и сериалов, а теперь принц Гарри и вовсе устроился на работу.

Как пишет Hello!, герцог Сассекский будет руководить стартапом по карьерному коучингу и психическому здоровью — BetterUp. Но сотрудников у него в подчинении не будет.

«Активный коучинг предоставляет бесконечные возможности для личностного развития, повышения осведомленности и всестороннего улучшения жизни», — цитирует издание Гарри.

Подробности трудового соглашения не разглашаются, однако известно, что Гарри нужно будет приезжать в офис компании в Сан-Франциско. Также сообщается, что в сеть BetterUp входят порядка двух тысяч коучей по всему миру, а на рынке компания с 2013 года.

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