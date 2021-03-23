Василиса Володина рассказала, сколько стоит ее личная часовая консультация

Василиса Володина ушла из шоу «Давай поженимся!» и зарабатывает сейчас на собственном бизнесе. Ее личная часовая консультация стоит от 70 тысяч рублей.

«Я готовлюсь к этим консультациям, и за час мы детально можем проговорить одну большую тему. Например, личную жизнь человека. Я могу сделать стоимость консультации 1 рубль, но тогда очередь будет 18 млн лет», — отметила Володина в интервью YouTube-каналу «Стрелец-молодец».

Василиса считает, что свою известность нужно правильно использовать.

Напомним, несколько лет назад она купила большую квартиру на Родионовской улице в Москве, а самый высокий полученный гонорар потратила на иномарку премиум-класса.

Смотрите также: