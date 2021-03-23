Василиса Володина о принце Гарри и Меган Маркл: «Это страшнейшая ошибка с его стороны»

Василиса Володина в интервью YouTube-каналу «Стрелец-молодец» рассказала о совместимости принца Гарри и Меган Маркл. По мнению астролога, представитель королевской семьи зря связался с американской актрисой.

«Это страшнейшая ошибка с его стороны. Такое чувство, что он просто попал в заложники из-за своей любви. Это история про то, что не везде все можно, как ты считаешь. Это я сейчас про Меган Маркл. Наоборот, надо сказать спасибо пожилой странной женщине, которая протягивает тебе руку. Скажи ей за это спасибо!» — отметила Володина.

Астролог отметила, что ей очень жаль принца, так как он принимал решения под влиянием собственных иллюзий. Якобы он не понимал, что творит.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских привилегий и уехали из Лондона в США. Недавно они дали большое интервью американской журналистке, где рассказали, что Меган при дворе столкнулась с расизмом.

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