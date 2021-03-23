Акцент на формы: Ани Лорак подразнила пышным бюстом в наряде с глубоким декольте

Исполнительница Ани Лорак поделилась свежим снимком в чувственном аутфите. Знаменитость засветила «ложбинку греха» в черном платье с откровенным декольте.

Артистка запечатлелась в столичном заведении за чашкой горячего напитка. Примечательно, что поклонники Лорак буквально обожглись о жаркое фото. По словам фанатов певицы, знаменитость выглядела просто бесподобно.

«Настолько красивая, что теряю дар речи», «Шикарная», «Лучше всех», «Красотка», «Роскошная женщина с большим достоинством», «Бомба», «Манящий взгляд», «Ты, как всегда, волшебна, Каролина», — написали подписчики Ани Лорак в комментариях под снимком.

Отметим, исполнительница надела черное силуэтное платье с глубоким декольте. А сверху накинула пиджак цвета графита с широкими плечами.

Напомним, вещи оверсайз, как у Лорак, в последнее время стали настоящим трендом среди звезд. Недавно актриса Наталья Рудова продемонстрировала белоснежный брючный костюм с «мужского плеча» на дне рождения модели Анастасии Решетовой. А телеведущая Айза Долматова облачилась в пуховик на несколько размеров больше. Тем самым поддержала моду на объемный гардероб.

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