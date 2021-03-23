«Мудрый и до неприличия порядочный»: как выглядит красавец-внук Софии Ротару

Сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко в Instagram поздравил своего наследника Анатолия с днем рождения. Молодому человеку исполнилось 27 лет.

«Сын, с Днем рождения! Взрослый совсем — 27. Горжусь тобой! Глубокий, мудрый и до неприличия порядочный. Будь безмерно счастлив, здоров и пусть все к чему ты стремишься обязательно сбудется!» Руслан Евдокименко

«Внук Софии Ротару очень сильно похож на Джеймса Бонда», «С днем рождения Анатолия. Вот это красавчик!» «Очень красивый внук у Софии Ротару», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Софии Ротару сын Руслан появился в браке с Анатолием Евдокименко. Это некогда популярный на Украине музыкант, который, к сожалению, уже ушел из жизни. Наследник частично пошел по стопам родителей. Он по профессии музыкальный продюсер. Добавим, что кроме внука Анатолия у Софии Ротару есть еще и красавица-внучка Соня, названная в честь известной бабушки.

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