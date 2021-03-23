«Люди – я на курорте!»: Галкин похвастался голым торсом на балконе гостиницы в Нижнем Новгороде

Телеведущий несколько дней назад отправился на гастроли по стране.

Телеведущий и юморист Максим Галкин в Instagram разместил забавный ролик со своим участием. Как известно, несколько дней назад он отправился на гастроли по стране. На кадрах видео шоумен находится на балконе гостиницы в Нижнем Новгороде, где, надо признать, очень много снега. При этом он разделся по пояс.

«Люди — я на курорте! Вы спросите, где этот курорт с таким прекрасным белым снегом и ярким солнцем. Это лучшие курорты России. В данном случае я в Нижнем Новгороде». Максим Галкин

«Классно у вас там очень», «Обожаем Максима и его семью», «Ах, какой красавчик!», «Тарзан-2», «Максим – ты просто красавчик», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Максим Галкин вместе с примадонной отечественного шоу-бизнеса Аллой Пугачевой поселился в подмосковной деревне Грязь. В 2013 году в их семье родились прекрасные дети — Лиза и Гарри Галкины. Кстати, в этом году Галкин и Пугачева отметят десять лет совместной жизни. Они сыграли свадьбу в декабре 2011 года.

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