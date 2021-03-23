«Ой, мама! Кто это? Вся словно из золота»: Каменских в крохотных трусиках оголила наливной «поплавок»

Настя Каменских на личной страничке микроблога порадовала поклонников свежим снимком. В кадре украинская дива предстала на пляже с бокалом игристого в руках. Локоны певица собрала в пучок, украсив прическу тропическим цветком. При этом возлюбленная рэпера Потапа блеснула стройной фигурой в небесно-голубом бикини.

Каменских в трусиках-стрингах засветила упругий «поплавок», который она сексапильно «обваляла» в песке, так словно это мука для выпечки. Поклонники просто потеряли дар речи от такого соблазнительного снимка.

Многие недоумевают: как Потап позволяет своей возлюбленной показывать всем чувственную фигуру в крошечных трусиках, которые практически не оставляют места для фантазии.

«Муж, кажется, вас совсем не ревнует», «Песочек к ягодичкам прилип», «Чаровница», «Ой, мама! Кто это? Вся словно из золота», «Потап как позволил?!», «Гурия из султанских покоев», «Красотка! Фигурка, ух! На зависть», «Пленительная султанша», «Вах! Как она хороша и фигурка, и душа!!», «Все внутри встрепенулось, так и ожило», «Еще-еще!! Хотим больше таких фоточек», «Весь пляж переполошила», «Озорница стрекоза», — пишут фолловеры.

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