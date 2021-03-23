«Пока младший спит»: Татьяна Арнтгольц устроила с дочкой от Ивана Жидкова девичник на кухне

Актриса, которая совсем недавно стала мамой, находится в декретном отпуске.

Актриса Татьяна Арнтгольц в сторис Instagram разместила снимок с дочкой Машей, которой 11 лет. Вместе с наследницей они стоят на кухне. У Маши можно увидеть забавные тонкие косички. Возлюбленная актера из сериала «Кухня» наслаждается декретным отпуском. И судя по всему, Татьяна пребывает в прекрасном расположении духа.

«Девичник. Пока младший спит». Татьяна Арнтгольц

Напомним, что дочь у Татьяны Арнтгольц появилась на свет в 2009 году. Отцом девочки является популярный актер Иван Жидков. С ним актриса рассталась в 2013 году.

Не так давно Татьяна Арнтгольц во второй раз стала мамой. От актера Марка Богатырева она родила сына Данилу. Любопытно, что появился недавно на свет ребенок и у родной сестры-двойняшки Татьяны актрисы Ольги Арнтгольц. Она стала мамой на 20 дней раньше своей сестренки. Своего новорожденного сына она назвала Левушкой.

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