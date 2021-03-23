«О, боги! Как хороша»: жена Нурлана Сабурова в платье с шикарным декольте блеснула изящными плечиками

О красавице-жене Нурлана Сабурова известно не так уж много. При том, что юморист, выступая на сцене иногда выдает зрителю шутки и о своей личной жизни, описывая смешные ситуации в семье и с женой, сама Диана звездными тусовками практически не интересуется.

В микроблоге девушка описала себя просто — супруга Нурлана Сабурова. Время от времени возлюбленная комика делится снимками с мужем. Поклонники юмориста не перестают восхищаться красотой Дианы. А ведь она мама двоих детей. У пары есть — дочка Мадина, она появилась на свет в 2012 году и сын Тагир, он родился в 2017-м.

На одном из роликов, который Диана публиковала в личном микроблоге она предстала в роскошном платье с открытой линией декольте, возлюбленная юмориста блеснула изящными плечиками, похваставшись идеальными формами.

«Нур-Султанка», «Красиво как», «Вы так прекрасны», «Шикарная», «Красавица просто», «О, боги! Как хороша», «Прелестно выглядите», «Ох, какие плечики!!», «Женственно. Это тебе больше идет», «Это что еще тут за красавица?! А?!», «Великолепно выглядите», «Такого никто не ожидал! Стройняшка», — пишут фолловеры.

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