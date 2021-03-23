«Где-то рыдают Петренко и Месхи»: 43-летняя Климова в белье сверкнула ножками в чулках с подвязками

Екатерина Климова неспроста слывет одной из самых красивых и привлекательных актрис отечественного кино. Стоит только посмотреть на ее пикантные снимки в Instagram. При том, что у экс-возлюбленной Гелы Месхи есть четверо детей — старшей из которых Елизавете уже исполнилось 19 лет — она может похвастаться стройной фигурой на зависть более юным актрисам, которые только-только начинают свой творческий путь.

На одном из снимков, который был сделан в гримерной, Климова предстала в тонкой сорочке с кружевом, такой сексапильный вид белья она дополнила чулками на подвязках. Актриса смело оголила бедро, похваставшись соблазнительной фигурой без изъяна.

«Ах, эти чулки на подвязках!», «Заинтриговала!! Вы просто супер», «Все бывшие прильнули к экрану», «Где-то рыдают Петренко и Месхи», «Фигурка топчик!! На зависть», «Ну как имея четверых детей можно выглядеть так шикарно», «Сногсшибательная дива», «Вау, вау! Полегче», «Восторг», «И как вас можно было упустить», «Месхи теперь локти кусает», «Милашка», «Озорница!» — пишут фолловеры.

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