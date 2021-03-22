«Давайте поговорим о сексуальности»: Юлия Савичева рассказала о самых обаятельных актерах

Исполнительница Юлия Савичева не постеснялась затронуть щепетильную тему в одной из последних публикаций личного аккаунта. Артистка пообщалась со своими поклонниками на тему чувственности и сексуальных образов в жизни и кино.

Как отметила Юлия, сексуальность проявляется не в коротких юбках и глубоких декольте. Настоящая привлекательность и животный магнетизм заключаются в уверенности их обладателя.

«Давайте поговорим о сексуальности. Я считаю, чтобы быть сексуальным не обязательно раздеваться, это касается как мужчин, так и женщин. Есть люди, которые могут быть обнаженными, но абсолютно не привлекательными, нет той энергии, которая притягивает», — подчеркнула Савичева.

Также артистка назвала своих секс-символов. Среди них оказались Мэрилин Монро, Моника Белуччи, Киану Ривз.

Юлия добавила, что сексуальность должна обязательно знать меру. Исполнительница заявила, что очень легко не заменить, как обворожительность может превратиться в вульгарность.

«Вся суть привлекательности и сексуальности заключается во внутреннем состоянии, в подаче, во взгляде», — резюмировала Савичева.

Поклонники артистки согласились с кумиром. Подписчики Савичевой увидели в самой Юлии проявление настоящей сексуальности:

«Я девушка и все равно почувствовала твою энергию», «Потому я и отношусь к вам с особым уважением, что не выставляете все напоказ».

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