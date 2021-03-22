«Не сводила с него глаз»: как прошла первая встреча принца Филиппа и Елизаветы II

Будущие супруги познакомились более 80 лет назад.

Осенью прошло года принц Филипп и Елизавета II отметили 73-летие совместной жизни. Мужем будущей королевы Великобритании внук короля Греции Георга I стал в 1947 году, когда ей был 21 год. А познакомилась пара гораздо раньше.

Express пишет, что первая встреча принца Филиппа и Елизаветы произошла, когда им было по 18 и 13 лет соответственно. В тот момент парень играл в теннис на корте Королевского военно-морского колледжа в Дартмуте, куда будущая королева Великобритании приехала вместе с родителями с официальным визитом.

«Она не сводила с него глаз», — цитирует издание Мэрион Кроуфорд — гувернантку принцессы Елизаветы и принцессы Маргарет тех времен. Позже она написала книгу под названием «Маленькие принцессы», которая вышла в свет в 1950 году. С тех пор была удалена от дворца.

Напомним, что в апреле Елизавета II отметит свой 95-й день рождения, а принцу Филиппу в июне исполнится 100 лет.

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