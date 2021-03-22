Игорь Ливанов рассказал, что помогло ему не сломаться после трагической смерти сына

Актер вспомнил те непростые месяцы 2015 года, когда не стало его наследника Андрея.

21 марта вышел новый выпуск программы «Когда все дома», героем которого стал 67-летний актер Игорь Ливанов. Мужчина рассказал о своем детстве, родителях и не обошел стороной тему семейного горя. В середине передачи речь пошла о трагической смерти его сына Андрея, матерью которого является вторая жена артиста Ирина Безрукова.

Ливанов поделился, что трагедия, произошедшая в 2015 году, не сломала его только потому, что на тот момент его третья супруга Ольга была беременна их вторым сыном Ильей.

«Это останавливало меня, я знал, что это моя ответственность. Я знал ответственность перед Олей — нужно ее огородить. Ей-то досталось ой-ой-ой сколько… Был период, когда Андрей ее мамой называл. И для нее это (смерть Андрея — Прим. авт.) было тяжелейшее, запредельное горе, — вспоминает Ливанов. — А сколько негативных эмоций досталось малому (будущему малышу пары, — Прим. ред.). Он же это все чувствовал, он же это пронес».

Напомним, 14 марта 2015 года сын Игоря Ливанова, 25-летний Андрей скончался в результате несчастного случая у себя дома.

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