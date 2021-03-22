Алексей Серебряков не предал дружбу с Дмитрием Певцовым из-за его критики

Второй на днях дал разгромную оценку фильму «Левиафан» с участием первого.

Скандала не получилось. На днях актер Дмитрий Певцов нелестно высказался о фильме «Левиафан», в котором снялся его давний друг Алексей Серебряков. Мужчина не нашел в картине 2014 года художественной ценности и назвал ее «гадостью».

Серебряков, который сыграл в ленте главную роль, мог бы сильно обидеться на это высказывание, но никаких эмоциональных выпадов с его стороны не последовало. Когда журналисты позвонили, вернувшемуся в Россию актеру за комментарием, он был крайне вежлив и сдержан.

«У меня нет никакого мнения по этому поводу. Он (Певцов — Прим. авт.) мой друг, извините», — коротко ответил Серебряков газете «КП-Петербург».

Издание добавляет, что Дмитрий Певцов также заявил о продолжении дружбы со своим коллегой по сериалу «Бандитский Петербург». Выходит, критика творческих работ настоящей мужской дружбе не помеха. И это радует.

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