Оскорбил королеву: принц Уильям зол на Гарри, но надеется восстановить отношения

Черная кошка между ними пробежала после того, как герцоги Сассекские решили переехать в США.

Последний год принцы Уильям и Гарри практически не общались. Будущий король Великобритании разозлился на младшего брата из-за его решения отказаться от королевских обязанностей и уехать в США. А после откровенного интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри, которое вышло в эфир 7 марта, ситуация усугубилась. Недавно британские СМИ писали, что Гарри удалось-таки поговорить со старшим братом и отцом по телефону, но разговор получился непродуктивным.

Герцог Кембриджский считает, что своим своими откровения в интервью принц Гарри оскорбил королеву. Об этом пишет People. Тем не менее, принц Уильям надеется когда-нибудь восстановить прежние отношения с Гарри.

больше по теме Принц Уильям прервал молчание после интервью Меган Маркл и принца Гарри Муж Кейт Миддлтон дал понять, что еще не разговаривал с младшим братом.

Напомним, что принц Гарри запланировал визит в Лондон на начало лета. Он хочет присоединиться к семье во время празднования 100-летнего юбилея своего деда, принца Филиппа.

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