Улыбающаяся и счастливая: Заворотнюк в шубке предстала в объятиях Чернышева на памятном кадре

У Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева есть общая дочка Мила. О ее рождении именитая актриса рассказала в одном из интервью, признавшись, что долго скрывала и беременность, и появление наследницы. Для артистки этот ребенок — третьим. А для фигуриста — первый. По словам Анастасии, именно сын Майкл подвел ее к мысли снова стать мамой. Юноша в беседе с родительницей заметил, что Петр вырастил их с сестрой Анной как своих собственных детей. Но Майкл был уверен, что Чернышев хотел бы стать отцом. Вот тогда то Анастасия и задумалась над тем, чтобы родить мужу ребенка. И им удалось воплотить свою мечту в жизнь. Так, осенью 2018 года они стали родителями общего малыша.

В силу причин сейчас актриса не появляется на публике. На одном из памятных кадров в Instagram знаменитости поклонники увидели Заворотнюк в объятиях мужа-фигуриста. Анастасия лучилась счастливой улыбкой, не скрывая чувств к возлюбленному. Снимок был сделан на Красной площади, а сама Заворотнюк позировала в шубке, прильнув к мужу.

«Красивые и счастливые!!», «Жаль, так редко видим вашу дочурку Милу! Наверное совсем большая стала», «Муж вас так любит!!», «Это такое счастье — найти человека, который будет с тобой рядом всегда», «Глаза лучатся счастьем!!», «Самая лучшая пара», «Вы так подходите друг другу! Милые», «Какие вы хорошие!» — пишут фолловеры.

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