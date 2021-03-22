«Шахерезада нашего времени»: 43-летняя Климова в тонкой сорочке с кружевом пленила сочными прелестями

Екатерина Климова — мама четверых детей. И в это сложно поверить! Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» может похвастаться тонкой осиной талией, которую можно обхватить двумя мужскими ладонями. У Екатерины красивая линия декольте, стройные ножки, упругие бедра — она много времени уделяет своей фигуре, занимаясь в тренажерном зале и плавая в бассейне.

Так, после четырех родов — старшей дочери актрисы Елизавете уже исполнилось 19 лет — она с легкостью вернулась в форму. Вот только с личной жизнью у Климовой не все так просто. У нее за плечами три брака и три развода. В одном из недавних интервью актриса призналась, что не спешит снова искать любовь. Ей хочется насладиться покоем — побыть наедине с собственными мыслями. А не кидаться в омут новых чувств.

Однако поклонники Климовой недоумевают: как при такой соблазнительной фигуре актриса может оставаться одна. На пикантных кадрах Екатерина предстала в тонкой сорочке с кружевом, блеснув упругими прелестями. Шелковая ткань так и льнула к идеальному телу актрисы, обрисовывая все ее чувственные формы.

«О-о! Эта копна волос!!», «Месхи дразнишь?», «Шахерезада нашего времени», «Все мужья выпали в осадок», «Гела увидел и остолбенел!», «Как такая женщина может быть одна?!», «Срочно! Замуж, такая красотка», «Чувственная», «Эта линия тонкой шеи, прелестница», «Вау! Само очарование», «Соблазнительница», «И как ее можно было упустить! Бывшие, куда вы смотрите!!», «Самая лучшая и любимая», «Мисс утонченность», — пишут фолловеры.

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