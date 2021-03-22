Елизавета II разочаровалась в принце Чарльзе

У Елизаветы II и принца Филиппа – четверо детей, три сына и дочь. Старший – принц Чарльз является первым престолонаследником. Ранее британские СМИ писали, что королева может отказаться от своих полномочий в случае смерти мужа. Напомним, что 99-летний герцог Эдинбургский почти месяц провел в больнице, где лечился от инфекции и перенес операцию на сердце. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, он уже вернулся в Виндзорский замок.

Елизавета II тем временем, разочаровалась в принце Чарльзе. Об этом пишет Page Six. В последнее время ей все больше нравится общаться со своим младшим сыном – принцем Эндрю. Королевские эксперты утверждают, что он перенял некоторые черты характера своего отца и является полной противоположностью старшего брата.

«Она любит Эндрю и более снисходительна к нему, чем к Чарльзу», — цитирует Клайва Ирвинга, автора новой биографии «Последняя королева» Daily Mail.

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