«Это что русская Джей Ло?»: Нюша в прозрачном корсете соблазнила сочными бедрами

Певица Нюша порадовала поклонников свежими снимками в Instagram. Пока одни поклонники восхищались красотой и изящной фигурой поп-дивы в соблазнительном полупрозрачном корсете, которым звезда утянула пышную фигуру, другие — раскритиковали певицу за излишнюю сексапильность.

Многие высказались по поводу актуальности такого аксессуара как корсет. Сейчас этот предмет женского гардероба на пике популярности. Но не всем это по душе. Ведь корсет это в первую очередь часть нижнего белья. И показывать каждому такую пикантную деталь, как считают некоторые фанаты, не совсем уместно.

«Скромнее надо быть! Всех так и тянет обнажаться», «Это что русская Джей Ло?!», «Не понимаю я этой моды на корсеты. Все носят поверх блузок и водолазок. Это же нижнее белье! Срамота какая-то!!», «Чтобы бюст не потерять?!», «В корсете вышла, еще бы в трусиках!!», «Меня эти корсеты что-то не впечатляют!! Так себе стиль, намек на легкомысленность», «Ой, да ладно! Шикарная», — пишут фолловеры.

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