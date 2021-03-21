«В доме на колесах»: Рита Дакота рассказала, какой будет ее вторая свадьба

Поклонники закидали певицу Риту Дакоту вопросами о том, когда она выйдет замуж за своего нового возлюбленного Федора Белогая, и заведет ли с ним общих детей. Пара вместе уже второй год, каждый очень уважает и любит своего партнера, однако в ЗАГС они не торопятся. Оба, как говорится, уже были там и устраивали себе пышные свадьбы — счастья им это не принесло.

«Все, что мы поняли из этого опыта — этот движ точно не для нас. Шутим, что если однажды решим расписаться, то возьмем самых близких друзей и поедем в доме на колесах через всю Америку. Ну, или устроим серферскую вечеринку на Гавайях. Но точно никакой классической свадьбы с тамадой, кучей родственников и конкурсами», — цитирует 31-летнюю артистку издание 7days.

Дакота отмечает, что ее возлюбленный — очень высоконравственный молодой человек, с которым у нее крепкая духовная связь. При таком уровне отношений поход в ЗАГС, возможно, и правда, уже не нужен.

Напомним, Рита три года была замужем за своим сокурсником по «Фабрике звезд» Владом Соколовским и родила от него дочь Мию. Сейчас девочка проводит много времени с мамой и ее новым возлюбленным. Так, со стороны кажется, что у них полноценная любящая семья. Общих детей пара пока не хочет, дав себе зарок вернуться к этому вопросу через пять лет.

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