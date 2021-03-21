«Окончательно угас»: «Арамис» Игорь Старыгин умер, забытый режиссерами и зрителями

В последние годы жизни актер страдал от невостребованности. Его не стало в 2009 году.

Помните красавца-Арамиса из культовой советской экранизации «Д’Артаньян и три мушкетера». Его сыграл актер Игорь Старыгин, с которым зрители простились в 2009 году. Мужчина умер в возрасте 64 года от инсульта. Он прожил яркую жизнь, но последние годы оказались для артиста непростыми.

Как пишет «Комсомольская правда», актер переживал и плакал от бессилия из-за отсутствия работы. Когда его будущая пятая супруга Екатерина Табашникова приехала к нему брать интервью, то увидела, что именитый артист живет в нищенских условиях в крохотной квартире.

Разглядев недоумение на лице журналистки, Старыгин иронично отметил, что он «окончательно угас» — о нем забыли и режиссеры, и поклонники. Даже в театре ролей не давали. Мужчина боялся выйти на улицу, чтобы не пропустить телефонный звонок — а вдруг кто-нибудь вспомнит о нем.

Свою невостребованность в профессии мужчина пытался заглушить крепкими напитками, что усугубило его болезненное состояние. У него обострились проблемы с сосудами.

Напомним, что Игорь Старыгин также известен своими ролями в фильмах «Доживем до понедельника» и «Адъютант его превосходительства». Последней картиной артиста стала «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини» 2007 года, где он вернулся к ностальгической роли Арамиса.

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