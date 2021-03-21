Сын Михаила Евдокимова признался, что пересматривает выступления отца, хоть и не любит юмор

В выпуске передачи «Привет, Андрей!» от 20 марта, посвященном Ефиму Шифрину, звезды вспомнили юмориста Михаила Евдокимова. Шифрин рассказал, что их связывала странная дружба: мужчины были разные, как плюс и минус, но от чего-то стали хорошими приятелями. Андрей Малахов приготовил артисту сюрприз и пригласил в студию сына Евдокимова — 16-летнего Даниила Белова. Шифрин впервые увидел подросшего парня и отметил, что он очень похож на отца.

Молодого человека решили подловить на вопросе смотрит ли он выступления возрастных юмористов, сидящих в студии, но он ответил, что, в целом, не является поклонником юмора. Тогда Малахов спросил у Даниила, смотрит ли он записи выступлений отца.

«Папины — да. Ну иногда вечерком могу посмотреть вместе с мамой, посмеяться», — ответил юноша. «А он не должен любить юмор», — пошутил Шифрин и подчеркнул, что парень правильно делает.

Даниилу был год, когда его отец погиб в ДТП. Молодой человек отметил, что уже давно смирился с такой ранней утратой, ведь он все равно не знал своего отца. По его словам, семья каждый год собирается на Алтае, у могилы Евдокимова, но сейчас из-за пандемии родные вспоминают юмориста дома. Кстати, карьера артиста мальчика не прельщает — он хочет стать военным.

Напомним, Даниил — внебрачный сын Евдокимова от модели Инны Беловой. После смерти заслуженного артиста его законная супруга Галина Евдокимова, приняла мальчика и его маму, подружившись с ними.

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