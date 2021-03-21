Потерял доверие: принцу Уильяму не нравятся действия принца Гарри

Родные братья до сих пор не могут восстановить прежние отношения.

Принц Уильям затаил обиду на принца Гарри после того, как он с Меган Маркл решили отказаться от исполнения королевских обязанностей и уехали жить в США. Масла в огонь добавило недавнее интервью Меган и Гарри Опре Уинфри. Во время двухчасовой беседы экс-актриса обвинила Букингемский дворец в расизме, а герцог Сассекский признался, что увез семью из Великобритании, так как боялся повторения истории принцессы Дианы. Принц Уильям несколько дней хранил молчание по этому поводу, а после отметил, что в их семье нет расизма.

Теперь же стало известно, что будущий король Великобритании и вовсе потерял доверие к родному брату. Как пишет Vanity Fair, Уильям и Гарри начали общаться по телефону, но восстановить прежние отношения им будет нелегко. Старший сын принца Чарльза сильно переживает из-за того, что Гарри рассказал подробности королевской жизни в эфире ТВ.

На днях Гарри, Уильям и принц Чарльз поговорили по телефону. Как писали британские СМИ, разговор получился непродуктивным. Напомним, что герцог Сассекский планировал прилететь в Лондон в начале лета – к 100-летию деда, принца Филиппа и открытию памятника принцессе Диане.

Смотрите также: