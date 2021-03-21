От принца Филиппа скрывают подпробности интервью Меган и Гарри

На днях 99-летний принц Филипп вернулся домой из больницы. Он был госпитализирован еще в середине февраля с инфекцией. Позже монарха перевели в другую клинику, где сделали операцию на сердце. Как выяснилось, все это время от него скрывали подробности интервью принца Гарри и Меган Маркл.

Как пишет Yahoo! Live, королевский эксперт Кэти Николл рассказала, что королевская семья приложила все усилия, чтобы принц Филипп ничего не узнал, хотя сделать это было непросто.

«Семья очень заинтересована в том, чтобы он не был осведомлен об интервью в полном объеме», — цитирует автора издание.

Напомним, что двухчасовое интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри вышло в эфир американского канала CBS 7 марта. Во время двухчасовой беседы стало известно, что герцоги Сассекские ждут появления на свет девочки. Также Меган обвинила Букингемский дворец в расизме, а Гарри заявил, что был вынужден увезти семью в США, чтобы избежать повторения истории принцессы Дианы.

Смотрите также: