«Убогий вокалист»: Слава Марлоу оценил собственное выступление на «Вечернем Урганте»

11 марта молодой певец и саундпродюсер Слава Марлоу появился на шоу «Вечерний Ургант» и спел там свою популярную песню «Ты горишь как огонь». Девочки со всей страны, наверняка, прильнули к экранам, так как 21-летний соратник Моргенштерна, выдал свой романтический хит под аккомпанемент живых инструментов, да еще и предстал в образе с черными крыльями.

Сам музыкант оказался не в восторге от своего исполнения. 20 марта на YouTube-канале парня вышло видео, в котором он подробно рассказал, что пошло не так при подготовке номера. Началось все со съемок клипа на ту же самую песню. После них Слава заболел и лежал с температурой под 38. И вдруг ему приходит сообщение, что скоро нужно будет выступить на «Вечернем Урганте».

Заболевший певец рванул из Москвы в Петербург, так как именно там базируется рок-группа, с которой он собирался создать акустическую версию своего хита. Но во время репетиций голос Славы стал пропадать и появилась хрипота.

«У нас получился очень крутой состав: барабаны, гитара, бас-гитара, саксофон и убогий вокалист, — рассказывает Марлоу на видео. — Чтобы окончательно не потерять голос, я пошел к врачу, чтобы мне поставили капельницу и залили лекарство в глотку, чтобы я смог хоть что-нибудь из себя выдавить».

В добавок, в день записи передачи артист забыл дома ноутбук и звуковую карту, на которых обычно держится все его выступление. Техника нашлась в последний момент, ее принес друг Славы.

«Я пришел с сорванным голос и очень сильно нервничал, но, в любом случае, это отличный опыт», — подытожил певец.

Наблюдая за своим выступлением по телевизору он кривился от собственного вокала, но выразил надежду, что когда-нибудь его еще раз позовут на шоу.

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