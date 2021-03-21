«Дети выросли — мама не постарела!»: 43-летняя Климова без белья сексапильно оголила бедро в ванной

Екатерина Климова — мама четверых детей. Старшей дочке актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя» — Елизавете уже исполнилось 19 лет. Стоит отметить, что мягко говоря, не всем поклонникам экс-возлюбленной Гелы Месхи нравятся пикантные снимки Екатерины.

Многие напоминают актрисе, что у нее есть взрослые дети и ей не пристало демонстрировать фигуру во всей красе. Однако сама Климова на такие рассуждения хейтеров не реагирует.

На одном из жарких кадров актриса позировала в ванной, окунувшись в теплую воду. При этом Екатерина зазывно прикрыла грудь аксессуаром, похожим на веер и блеснула упругим бедром над водой, показав тонкую щиколотку и соблазнительное тату на изящной ножке.

«Ну как можно быть такой шикарной!!», «Голышом?! У Месхи обморок», «Словно Клеопатра», «Дети выросли — мама не постарела!», «Все расхваливают, а мне кажется это слишком», «Такое чувство, чтобы бывших раздразнить», «Зачем?! Все же увидят», «Шикарная женщина имеет на это право», «Инстакурочки и я ж мать уже тут как тут со своими воплями», «Зависть — плохое чувство! Так что помалкивайте», «Ножку эть! Итак секси», — пишут фолловеры.

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