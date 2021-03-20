«Манящая сексуальность»: Янина Студилина в коротких шортиках поманила упругими ягодицами

Одна из участниц последнего сезона шоу «Танцы со звездами» — Янина Студилина — разместила на своей странице пленительное фото в персиковых крошечных шортах.

Девушка не скрывает аппетитные формы от своих поклонников. Янина уверена в себе, поэтому позволяет утром, после сна, да и еще и без косметики показать себя всему миру. Студилина не стала наносить мейкап и расчесывать золотые пряди, знаменитость изящно прислонилась к подоконнику и запечатлелась в пестром кроп-топе и шортах длины мини цвета незрелой клубники.

Подписчики артистки оценили честность Янины. Они оставили в комментариях под фото слова восхищения красотой актрисы:

«Манящая сексуальность», «Яна, выглядишь круто», «Очень красивая», «Хороша», «Потрясающая красотка», «Настоящее солнце стоит перед окном», «Девушки по утрам самые реальные, хорошенькая!», «Красивая растрепа», «Янина, вы, как всегда, прекрасны».

Напомним, что недавно артистка призналась, что не готова тратить огромные суммы на косметологов. Она ухаживает за кожей самостоятельно и гордится своей внешностью.

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